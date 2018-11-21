AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu

Numan Kurtulmuş, AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adaylarının belli olduğunu, yeri ve zamanı geldiğin açıklanacağını söyledi.

Güncellenme 21 Kasım 2018 13:23

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti’nin büyükşehir belediye başkan adaylarının büyük bir bölümünün belli olduğunu söyledi.

İstanbul ve Ankara adayları netleşti

İstanbul ve Ankara dahil birçok büyükşehir belediye adayının belirlendiğini belirten Kurtulmuş, bu isimlerin siyasi etik gereği bunu şu an söylenmesinin doğru olmayacağını, ne zaman ve nerede açıklanacağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirinde olduğunu belirtti.

Antalya’nın adayı belli

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu açıklamıştı.