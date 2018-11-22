AK Parti'nin İstanbul adayının afişleri bile hazır

AK Parti'nin İstanbul adayının Binali Yıldırım olduğu hatta afişlerinin bile hazırlandığı iddia edildi.

Güncellenme 22 Kasım 2018 11:12

31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde partilerin adayları da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Ankara’da Özhaseki

AK Parti’nin Ankara’da Mehmet Özhaseki'yi aday göstermesine kesin gözüyle bakılırken kafalardaki en büyük soru işareti İstanbul adayıydı.

Erdoğan, İstanbul’da Yıldırım’ı istiyor

Kulislerde çok sayıda isim geçerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kafasındaki ismin Binali Yıldırım olduğu belirtildi.

Teklifi kabul etti

Haberler.com’un şu an Meclis Başkanlığı görevinde olan Yıldırım’ın yakın çevresinden edindiği bilgiye göre, kendisine sunulan bu teklifi kabul etti ve ekibi seçim çalışmalarına start verdi.

Afiş ortaya çıktı

Seçimlere dair afişlere de ulaşıldı. Afişte, "Bir şehir ol, mesela; İstanbul. Sonra de ki: Boğazım kuruyana kadar seveceğim seni" ifadeleri slogan olarak kullanıldı.