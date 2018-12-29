AK Parti'nin İstanbul adayı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

AK Parti'nin İstanbul adayı olan Binali Yıldırım, "Kadıköylünün de Sultanbeyli’nin de sorunlarını çözeceğiz” dedi.

Güncellenme 29 Aralık 2018 18:14

AK Parti’nin İstanbul Büyük Şehir Belediye adayı olduğu kesinleşen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Kadıköylünün de Sultanbeyli’nin de sorunlarını çözeceğiz” dedi.

“Bu borcu ödeme zamanı”

İstanbul’da hizmetin bitmeyeceğini belirten Yıldırım, kendisinin İstanbul’a daha fazla hizmet borcu olduğunu, aday arkadaşları ile beraber şimdi bu borcu ödeme zamanının geldiğini söyledi.

“Yeniden birlikteyiz”

Yıldırım, "Fatih'in fethettiği İstanbul, Sinan'ın süslediği İstanbul, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtardığı İstanbul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı İstanbul. Mevlama şükürler olsun, yeniden beraberiz, yeniden birlikteyiz” dedi.

“İstanbul’a olan borcu ödemeye geliyorum”

Bakanlığı ve başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la İstanbul ile Türkiye için çok çalıştıklarını söyleyen Yıldırım; İstanbul’a ve İstanbulluya hizmetin bitmeyeceğini, kendisinin de İstanbul’a daha fazla hizmet borcu olduğunu, şimdi de diğer adaylarla birlikte bu borcu ödemeye geleceğini söyledi.

“Her İstanbullunun başkanı olacağım”

Buraya TBMM Başkanlığı’ndan geldiğini ifade eden Yıldırım, orada 81 ilden milletvekilleri olduğunu, her parti ve görüşün başkanı olduğunu, bu görevde de her İstanbullunun başkanı olacağını, Kadıköylünün de Sultanbeyli'nin de sorunlarını çözeceğini, çok çalışıp çok işler yapacağını belirtti.