AK Parti'nin İstanbul adayı Yıldırım mı?

TBMM Başkanı Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul adayı olacağına dair iddiaları değerlendirdi.

Güncellenme 05 Kasım 2018 11:28

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Başkanlığı için aday olacağı iddiları hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, makamları mutlu olmak için değil, millete hizmet etmek için bir vasıta olarak gördüklerini ifade etti.

Mutlu olmak için değil, millet hizmet için…

Fatih Çekirge'ye konuşan Binali Yıldırım, bugüne kadar AK Parti’nin ve Türkiye’nin kendisine nerede ihtiyacı varsa hep orada hizmet ettiğini, partisi ile istişare süreçleri tamamlanmadan böyle net ifadeler kullanmayı doğru bulmadığını, makamları mutlu olmak için değil, millete hizmet etmek için bir vasıta olarak gördüğünü söyledi.

Yıldırım’a karşı İnce

Öte yandan AK Parti’nin İstanbul adaylığı için Binali Yıldırım’ın adı zikredilirken muhalefetin de rakip olarak kimi çıkaracağı merak konusu oldu. 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeşil ışık yakmıştı.