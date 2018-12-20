AK Parti'nin İstanbul adayı yarın açıklanacak

Binali Yıldırım'ın yarın Meclis'te düzenleyeceği basın toplantısı ile İstanbul için adaylığını açıklayacağı belirtildi.

Güncellenme 20 Aralık 2018 15:53

AK Parti’nin İstanbul adayı olacağı ve adaylığının açıklaması beklenen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yarın yapılacak bütçe görüşmeleri sonrası istifa edeceğini duyurdu.

Yarın aday açıklanıyor mu?

AK Parti, üç büyükşehir için açıkladığı Ankara ve İzmir için seçim çalışmalarına başladı. İstanbul için ise adayın açıklanması bekleniyor. Adayın büyük ihtimalle Binali Yıldırım olacağı belirtilirken, Meclis’teki bütçe görüşmeleri sonrası adayın kesinleşeceği ifade edildi.

Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Yıldırım’ın istifasını Başkanlık Divanı’nın en yaşlı üyesi olan Meclis Başkanvekili MHP'li Celal Adan'a sunacağı kaydedildi. Yıldırım, istifa öncesi bir basın toplantısı yapacak ve hazırladığı bir yasa teklifini kamuoyu ile paylaşacağı da öğrenildi.