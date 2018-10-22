AK Parti'nin İstanbul adayı Kurtulmuş mu?

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt, AK Parti'nin İstanbul adayının Numan Kurtulmuş olacağını ileri sürdü.

Güncellenme 22 Ekim 2018 12:20

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Numan Kurtulmuş olacağını iddia etti.

Numan Kurtulmuş, İstanbul adayı mı?

Enginyurt, Numan Kurtulmuş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını belirterek, “Nereden çıkarttın bunu Cemal Enginyurt diyeceksiniz. Ben bugün buraya Esenyurt ESOF (Esenyurt Ordu Dernekleri Federasyonu) binasının açılışı için geldim. Ama dün beni aradılar. Numan Bey dediler 'ertele' dedi, dediler. Dernek binasının açılışını Numan Bey ertelemiş” dedi.

“Aklımın zekatını versem birilerine 40 yıl yeter”

Kendisinin iyi bir siyasetçi olduğunu vurgulayan Enginyurt, “Benim aklım öyle fazla ki; bana göre aklımın zekatını versem birilerine 40 yıl yeter. Ben buradan şunu anladım. Demek ki Numan Bey İstanbul adayı. Çünkü Kasım ayına adaylar belli olur değil mi? O zaman geniş bir açılış yapacak orada dedim. Hayırlı olsun. Ben de şunu söylüyorum. Biz öyle bir siyasetçiyiz öyle bir Ordu aşığıyız, öylesine bir Türk milliyetçilisiyiz ki nefsimizi gerektiğinde ayaklar altına alırız. Numan Kurtulmuş'u hiç sevmem. O da beni sevmez. Ama Numan Kurtulmuş Büyükşehir adayı olduğunda; partim bir karar aldı. İstanbul'da Büyükşehir adayı çıkarmayacak, Cemal Enginyurt olarak söz veriyorum sonuna kadar çalışacağım. Niye? Hiç olmazsa bir Ordulu Büyükşehir Belediye Başkanı olsun” ifadelerini kullandı.