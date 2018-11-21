AK Parti'nin İstanbul adayı kesinleşti

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için Binali Yıldırım’ın kesinleştiği iddia edildi.

Güncellenme 21 Kasım 2018 11:18

Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için Binali Yıldırım’ın düşünüldüğüne kesin gözüyle bakıldığını yazdı. Öte yandan Altaylı; Büyükçekmece, Ümraniye, Sarıyer, Beyoğlu, Zeytinburnu, Bakırköy, Üsküdar ve Esenler adaylarının da netleştiğini yazdı.

İstanbul adayı kesinleşti?

Yerel seçimlerde aday olacak isimlerle ilgili temayül yoklaması yapan AK Parti'nin adayları netleşmeye başladı. Altaylı bu kapsamda “İlk adaylar belli oldu” başlıklı bir yazı kaleme aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıkları için AK Parti'den aday olacak isimlerin belli olduğunu duyuran Altaylı, İstanbul için Binali Yıldırım olma ihtimalinin yüzde 99,9999 olduğunu, AK Parti'nin İstanbul'u riske atmak istemediğini belirtti.

Demircan, Beyoğlu yerine Sarıyer’den aday

Beyoğlu’nda üçüncü dönemini dolduran başkan Misbah Demircan'ın Sarıyer'den aday gösterileceğin iddia eden Altaylı, Beyoğlu için Haydar Ali Yıldız’ın kesinleştiğini ifade etti.

Bakırköy’de sürpriz isim

Altaylı, Bakırköy'de sürpriz ve tanıdık bir ismin aday gösterileceğini belirterek; Büyükçemece, Ümraniye ve Zeytinburnu adaylarını duyurdu.

Büyükçekmece’nin adayının Recep Erol olduğunu yazan Altaylı, “Ümraniye’de İsmet Yıldırım, Bakırköy’de sürpriz ve tanıdık bir isim, Ali Talip Özdemir, Zeytinburnu’nda Ömer Arısoy AK Parti’nin adayları” dedi.

Aynı bölgede aday olacaklar

Öte yandan Altaylı, Esenler ve Üsküdar’da da mevcut başkanlarla devam kararı alındığını yazdı.