AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul adayının Binali Yıldırım olduğunu duyurdu.

Güncellenme 29 Aralık 2018 16:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Binali Yıldırım olduğunu açıkladı.

Yıldırım gözyaşlarına hakim olamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayını açıklamadan önce bir tanıtım videosu yayınlandı. Yıldırım kendisi için hazırlana videoyu izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Salonda kurulan platformun bir tarafında Erdoğan, diğer tarafında ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın fotoğrafı yer aldı.

Binali Yıldırım ismi açıklanınca salon coştu

Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran yaklaşık 15 bin partili, Binali Yıldırım'ın isminin açıklanmasıyla birlikte hep birlikte tezahüratlar yaptı.