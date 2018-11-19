AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu!

AK Parti'nin İstanbul adayının Binali Yıldırım olduğuna artık kesin gözle bakıldığı iddia edildi.

Güncellenme 19 Kasım 2018 09:19

AK Parti’nin İstanbul adayının kim olacağı merak konusu olurken, Habertürk yazarı Sevilay Yılman bomba bir kulisi köşesine taşıdı.

Yüzde 99, Yıldırım

"İstanbul'un AK Parti adayı artık belli efendim" başlıklı bir yazı kaleme alan Yılman, AK Parti’nin 31 Mart’ta İstanbul’da göstereceği adayın Binali Yıldırım olacağının yüzde 99 olduğunu, bunu çok net bir biçimde yazdığını belirtti.

Dün akşama kadar kesin değildi

Dün akşam saatlerine kadar adayın kim olacağının kesin olmadığına değinen Yılman, adayım artık netleştiğini yazdı.

Böyle bir şeyi yazmanın gazetecilik açısından risk olduğunu, kendisinin ve kendisi gibi olan siyasi kulislerin nabzını tutan gazeteci yazarların maalesef her zaman taşıdığı böyle bir olduğunu, fakat bu kez bu riski aldığını ve rahatlıkla İstanbul adayını ilan ettiğini ifade etti.

Neden Yıldırım?

AK Parti’nin İstanbul adayının Meclis Başkanı Binali Yıldırım olduğunu belirten Yılman, esasında kulislerde Binali Bey’in isminin bayağıdır konuşulduğunu, fakat bir türlü netleşmediğini, dün yapılan temayül yoklamalarının sonucunda da AK Parti’nin İstanbul teşkilatındaki oy kullanma yetkisine sahip olanların, neredeyse yüzde 100’e yakının da aday olarak Yıldırım’ı görmek istediği yönde tavır aldığını, hal böyle olunca Yıldırım’ın adaylığına kesin gözle bakıldığını yazdı.

“Erdoğan’ın kafasında da Yıldırım vardı”

Yıldırım’ın zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kafasındaki isim olduğunu belirten Yılman, böylece Binali Yıldırım’ın İstanbul’a aday olmasının kesin olarak karara bağlandığını belirtti.