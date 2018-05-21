AK Parti'nin de aday listesi kesinleşti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı önemli isimleri aday listesine almayarak yeni sistemde bakan olarak dışarıdan atayacak.

Güncellenme 21 Mayıs 2018 15:12

24 Haziran seçimlerine girecek olan siyasi partiler milletvekili aday listelerinin son halini kesinleştirdi. Listelerin YSK'ya son teslim tarihi ise 17.00 olarak belirtildi. CHP ve HDP'nin listeleri büyük ölçüde kesinleşirken AK Parti'nin listesinin de Cumhurbalkanı Erdoğan'ın onayının ardından son halini aldığı öğrenildi.

Bugün YSK'ya sunulacak listelerde, büyük sürprizler olması bekleniyor. Bir iddiaya göre mevcut 200 milletvekili listelerde kendilerine yer bulamadı.

Albayrak ve Soylu listede yok

Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Nurettin Canikli ve Abdulhamit Gül gibi isimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni hükümet sisteminde de bakan olarak görev verileceği için aday listesine alınmadılar. MKYK'nın aksi yönde karar almaması durumunda, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Veysel Eroğlu ve Lütfi Elvan'ın ise 3 dönem kuralı nedeniyle, liste dışı kalacakları ancak bu isimlerden bazılarının Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak yeni yapıda görevlendirilebilecekleri ifade ediliyor.

Davutoğlu da listede yok

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Mehmet Müezzinoğlu, Burhan Kayatürk, Ekrem Erdem, Hüseyin Samani, İsrafil Kışla, Hüseyin Şahin, Murat Göktürk, Fatma Seniha Nükhet Hotar, Hasan Özyer, Cemalettin Kani Torun, Mehmet Ali Pulcu, İbrahim Mustafa Turhan, Recep Konuk, Coşkun Çakır, Özcan Ulupınar, Ayhan Gider ise adaylık başvurusu yapmamıştı.

Önemli isimler tekrar aday yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletvekili listesi hazırlanırken güçlü bir parti ve güçlü bir Meclis yönetiminin oluşmasına göre hareket edeceği, bu kapsamda Hayati Yazıcı, Mustafa Şentop, Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş gibi isimlerin yeniden milletvekili adayı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.