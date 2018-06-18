AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ne kaç kişi katıldı?

Yenikapı'da düzenen AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 300 bin kişinin katıldığı ortaya çıktı.

Güncellenme 18 Haziran 2018 08:58

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'da düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 300 bin kişinin katıldığı belirtildi. Helikopterle havadan yapılan metrekareye düşen kişi sayısı analiziyle, AK Parti ve HDP mitinglerine katılım ölçümü yapıldı. Ölçümlere göre Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen AK Parti mitingine yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi, Bakırköy Halk Pazarında gerçekleştirilen HDP mitingine ise yaklaşık 15 bin kişi katılım sağladı.

14 kişi gözaltına alındı

Ayrıca, HDP mitinginin yapıldığı bölgede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan ve yasadışı pankart ve flama taşıyan 14 şüpheliyi gözaltına aldı.