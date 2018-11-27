AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları bugün açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara ve İzmir adaylarının da aralarında olduğu tam 20 adayı açıklayacak.

Güncellenme 27 Kasım 2018 09:49

AK Parti’de yapılan açıklamada, bugün yapılacak grup toplantısında Ankara ve İzmir’de içinde olmak üzere toplam 20 ilin belediye başkan adayları açıklanacak. Buna göre gelen kulis bilgilerine göre, Ankara’dan Mehmet Özhaseki, İzmir’den de Nihat Zeybekçi aday gösterilecek.

Ankara ve İzmir adayları açıklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün grup toplantısında açıklayacağı isimlere kilitlenmiş durumda. Siyasette tüm gözler, AK Parti’nin açıklayacağı adaylarda. Süperhaber’in iddiasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara için Özhaseki’yi, İzmir içinde Zeybekçi’yi açıklayacak.

MHP, üç ilde AK Parti'yi destekleyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partilerinin Cumhur İttifakı’nın geleceği için fedakarlık yapacağını, İstanbul, Ankara ve İzmir’de AK Parti’nin kimi aday gösterirse onu destekleyeceklerini söylemişti.