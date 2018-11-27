AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayı belli oldu
Cumhurbaşkan Erdoğan, Ankara ve İzmir'in de içinde olduğu 20 ilin adayını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında İzmir ve Ankara’nın da dahil olduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklamaya göre, en çok merak edilenlerden AK Parti’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki oldu.
Ekrana yansıdı
Aday listesinin AK Parti grup salonundaki ekrana yanlışlıkla yansıtıldığı esnada gördüğünü belirten Habertürk muhabiri, "İzmir için Nihat Zeybekci, Ankara için ise Mehmet Özhaseki açıklanacak" dedi.
Tebrikleri kabul ettiler
AK Parti Grup Toplantısı öncesinde, İzmir için adı geçen eski ekonomi bakanlarından Nihat Zeybekci ve Ankara için konuşulan Mehmet Özhaseki tebrikleri kabul etti.
Açıklanan 20 ilin adayı ise şu şekilde:
Afyonkarahisar Belediyesi Başkan adayı: Mehmet Zeybek
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mehmet Özhaseki
Bingöl belediye Başkan adayı: Erdal Arıkan
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Yücel Yılmaz
Çanakkale Belediye başkan adayı: Ayhan Gider
Çankırı Belediye başkan adayı: Hüseyin Boz
Çorum Belediye başkan adayı: Halil İbrahim Aşkın
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Burhan Sakallı
Hatay Belediye Başkan adayı: İbrahim Güler
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Nihat Zeybekçi
Karaman Belediye başkan adayı: Mahmut Sami Şahin
Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Uğur İbrahim Altay
Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mehmet Vecdi Kahraman
Sakarya Büyükşenir Belediye Başkan adayı: Ekrem Yüce
Sivas Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Hilmi Bilgin
Muş Belediye Başkan adayı: Feyat Asya
Tokat Belediyesi Başkan adayı: Eyüp Eroğlu
Yozgat Belediye Başkan adayı: Celal Köse
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Murat Zorluoğlu
Uşak Belediye Başkan adayı : Mehmet Çakın