AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Cumhurbaşkan Erdoğan, Ankara ve İzmir'in de içinde olduğu 20 ilin adayını açıkladı.

Güncellenme 27 Kasım 2018 12:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında İzmir ve Ankara’nın da dahil olduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklamaya göre, en çok merak edilenlerden AK Parti’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki oldu.

Ekrana yansıdı

Aday listesinin AK Parti grup salonundaki ekrana yanlışlıkla yansıtıldığı esnada gördüğünü belirten Habertürk muhabiri, "İzmir için Nihat Zeybekci, Ankara için ise Mehmet Özhaseki açıklanacak" dedi.

Tebrikleri kabul ettiler

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde, İzmir için adı geçen eski ekonomi bakanlarından Nihat Zeybekci ve Ankara için konuşulan Mehmet Özhaseki tebrikleri kabul etti.

Açıklanan 20 ilin adayı ise şu şekilde:

Afyonkarahisar Belediyesi Başkan adayı: Mehmet Zeybek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mehmet Özhaseki

Bingöl belediye Başkan adayı: Erdal Arıkan

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Yücel Yılmaz

Çanakkale Belediye başkan adayı: Ayhan Gider

Çankırı Belediye başkan adayı: Hüseyin Boz

Çorum Belediye başkan adayı: Halil İbrahim Aşkın

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Burhan Sakallı

Hatay Belediye Başkan adayı: İbrahim Güler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Nihat Zeybekçi

Karaman Belediye başkan adayı: Mahmut Sami Şahin

Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Uğur İbrahim Altay

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mehmet Vecdi Kahraman

Sakarya Büyükşenir Belediye Başkan adayı: Ekrem Yüce

Sivas Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Hilmi Bilgin

Muş Belediye Başkan adayı: Feyat Asya

Tokat Belediyesi Başkan adayı: Eyüp Eroğlu

Yozgat Belediye Başkan adayı: Celal Köse

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Murat Zorluoğlu

Uşak Belediye Başkan adayı : Mehmet Çakın