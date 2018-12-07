AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu

AK Parti, yerel seçimlerde Ankara'nın ilçelerinden aday göstereceği kişilerin listelerini açıkladı.

Güncellenme 07 Aralık 2018 16:21

Mart 2019’da yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında partilerin adayları açıklanmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Mehmet Özhaseki'yi aday gösteren AK Parti, aynı ilin ilçelerinin adaylarını da açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayından sonra adaylara son şekil verilecek.

Sözcü'nün haberine göre, AK Parti'nin Ankara'nın ilçe belediyelerinden aday göstereceği isimler şöyle:

Altındağ: Asım Balcı

Akyurt: Hilal Ayık

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Abbas Şahin

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Çiğdem Özer

Çubuk: Mustafa Demir

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Havva Yıldırım

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Filiz Ulusoy

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Keçiören: Turgut Altınok

Mamak: Mustafa Tuna

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Polatlı: Aysel Delir

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki

Etimesgut: Hilmi Özer

Gölbaşı: Murat Beybalta

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