AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu
AK Parti, yerel seçimlerde Ankara'nın ilçelerinden aday göstereceği kişilerin listelerini açıkladı.
Mart 2019’da yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında partilerin adayları açıklanmaya devam ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Mehmet Özhaseki'yi aday gösteren AK Parti, aynı ilin ilçelerinin adaylarını da açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayından sonra adaylara son şekil verilecek.
Sözcü'nün haberine göre, AK Parti'nin Ankara'nın ilçe belediyelerinden aday göstereceği isimler şöyle:
Altındağ: Asım Balcı
Akyurt: Hilal Ayık
Ayaş: Burhan Demirbaş
Bala: Abbas Şahin
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Çiğdem Özer
Çubuk: Mustafa Demir
Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi
Evren: Hüsamettin Ünsal
Güdül: Havva Yıldırım
Haymana: Özdemir Turgut
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Kalecik: Filiz Ulusoy
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Keçiören: Turgut Altınok
Mamak: Mustafa Tuna
Nallıhan: İsmail Öntaş
Pursaklar: Ayhan Yılmaz
Polatlı: Aysel Delir
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik
Yenimahalle: Veysel Tiryaki
Etimesgut: Hilmi Özer
Gölbaşı: Murat Beybalta