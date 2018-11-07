AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti!

Sarıkaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Ankara Büyükşehir adaylığının kesinleşmiş gibi olduğunu yazdı.

Güncellenme 07 Kasım 2018 12:02

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Ankara adaylığının kesinleşmek üzere olduğunu öne sürdü.

"Aday olmanın ağırlığı" başlıklı bir yazı kaleme alan Sarıkaya, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili kulisleri yazdı.

Özhaseki’nin adaylığı kesinleşti

Sarıkaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Ankara Büyükşehir adaylığı kesinleşmiş gibi olduğunu, benzer durumun TBMM Başkanı Binali Yıldırım için de geçerli olduğunu, AK Parti'de Yıldırım'ın İstanbul adaylığının satın alındığını söyledi.

İzmir için düşünülen isimler kim?

İzmir için AK Parti'de iki ismin öne çıktığını söyleyen Sarıkaya ilkinin İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener olduğunu, diğerinin de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu ileri sürdü.

Soylu ve Özgener ne düşünüyor?

Sarıkaya, Soylu'nun yakın çevresine, "Daha yapacak çok işimiz var, işimize bakalım" dediğinin bilindiğini, Özgener'in ise Ticaret Odası Başkanlığı'nda başlattığı projeleri bitirme kararlılığını sürekli dile getirdiğine işaret edildiğini, dikkat çeken olayın muhalefet gibi iktidar partisinde de büyükşehir adaylıkları için adı geçenlerin az olması olduğunu belirtti.

Büyükşehirler için neden az kişinin adı geçiyor?

AK Parti'de bunun nedeni olarak, eski büyükşehir belediye veya il başkanlarının ağırlıklı bölümünün bu dönem milletvekili olması olduğunu ifade eden Sarıkaya, Samsun'un da arasında bulunduğu bazı illerde milletvekilleriyle belediye başkanlarının ters düştüğünü; İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir'in de arasında bulunan illerde büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmış olmasının da bu makamlara teveccühü azalttığını aktardı.