AK Parti'nin adayları ne zaman belli olacak?

AK Parti, Mart 2019'da yapılacak seçimler için aday tanıtım toplantısı düzenleyecek.

Güncellenme 22 Kasım 2018 14:42

AK Parti, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler kapsamında Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısını, 24 Kasım Cumartesi saat 14.00'te İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapacak.

Adaylar açıklanacak

Aday belirleme çalışmalarını tüm hızla devam ettiren AK Parti’de isimler açıklanacak. AK Parti'den yapılan açıklamada, aday tanıtım toplantısının 24 Kasım Cumartesi İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

40 bölgenin adayları açıklanacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, Cumartesi günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir tanıtım toplantısı düzenleneceğini, burada Ankara, İstanbul, İzmir dahil olmak üzere yaklaşık 40 seçim bölgesindeki adayların ilan edileceğini belirtmişti.