AK Parti'nin adayları belli! Peki ne zaman açıklanacak?

Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin adaylarının büyük bir bölümünün hazır olduğunu, isimlerin gelecek hafta açıklanacağını söyledi.

Güncellenme 16 Kasım 2018 11:54

Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere hazırlanan AK Parti’de adayların büyük bir bölümü belli oldu. AK Parti Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, illerin büyük bir bölümünde belediye başkan adaylarını kesinleştirdiklerini söyledi.

“Çoğu hazır”

Özhaseki, gelecek hafta belediye başkan adayları için ilk açıklamaların gelebileceğini, sıkı bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini, çoğunun hazır olduğunu, 'Haydi' denildiğinde açıklanabilecek vaziyete gelmiş durumda olunduğunu söyledi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek”

Birçok ili ilçelerine kadar netleştirdiklerini dile getiren Özhaseki, dosyaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a arz edecek şekilde tuttuklarını, il ilçe düzeyinde raporların hazır olduğunu, nasıl bir takvim işlenir ve sunum olur bilemediğini, onu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirleyeceğini belirtti.

“Ehliyetli ve liyakatlı birini koyacağız”

Özhaseki, İstanbul’un milyonlarca insanı ilgilendirdiğini, buranın dünyanın gözü önünde olan bir il olduğunu, İstanbul’un herkes için önemli olduğunu, yıllardır AK Parti’de olduğunu, ufak tefek şikayetler olduğunu, ehliyetli ve liyakatlı birini koyacaklarını, başka partiler gibi pazarlıkla belirlemeyeceklerini, şöhretli bir iki kişiyi koymanın çok kolay olduğunu, Ankara için de aynı şeylerin geçerli olduğunu, çevreden göç alan, 5 milyonu aşmış bir şehir olduğunu, Ankara'yı ileriye taşıyacak bir ismin aday gösterileceğini ifade etti.

“Takdir benim üzerimde olur ise bismillah der yola çıkarız"

Kendisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup olmayacağına dair de açıklama yapan Özhaseki, "Partinin usulleri içerisinde müracaatları alıyoruz ama bizim gibi kamuya mal olmuş insanların adayım demesi kadar garip bir şey olamaz. Ben Kayseri'de birçok şey yaparak helalleşerek ayrıldım. Genel merkezde ve teşkilatlarda Ankara için ismim öne çıktı, inkar edemem. Benim hazırlamış olduğum adaylar Cumhurbaşkanımızın takdirinde, herkesin lehine aleyhine her şeyi söyledim. Tarafsız bir şekilde sunum yapıyoruz. Takdir benim üzerimde olur ise bismillah der yola çıkarız" dedi.

Muhalefetin adayı hakkında değerlendirme

Özhaseki, muhalefetin ne yaptığından çok kendilerinin ne yaptığına baktığını, bir taraftan İyi Parti ile bir taraftan HDP'yle temasların garip geldiğini, bunların seçmenin takdirinde olduğunu, oradan ne çıkacağını bilemeyeceklerini söyledi.