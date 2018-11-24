AK Parti'nin aday olacak 40 ismi açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Mart 2019'daki yerel seçimlerinde aday olacak 40 ismini ilan etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’den belediye başkan adayı olacak 40 ismi açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı isimler şu şekilde:
Adıyaman - Süleyman Kılıç
Amasya - Cafer Özdemir
Antalya - Menderes Türel
Ardahan - Yunus Baydar
Artvin - Mehmet Kocatepe
Bartın - Yusuf Ziya Aldatmaz
Batman - Murat Güneştekin
Bayburt - Fatih Yumak
Bitlis - Nesrullah Tanğlay
Bolu - Fatih Metin
Burdur - Deniz Kurt
Bursa - Alinur Aktaş
Denizli - Osman Zolan
Diyarbakır - Cumali Atilla
Düzce - Faruk Özlü
Elazığ - Şahin Şerefoğulları
Erzurum - Mehmet Sekmen
Gaziantep - Fatma Şahin
Giresun - Aytekin Şenlikoğlu
Gümüşhane - Ercan Çimen
Hakkari - Cüneyt Epcim
Kahramanmaraş - Hayrettin Güngör
Karabük - Burhanettin Uysal
Kastamonu - Tahsin Babaş
Kayseri - Memduh Büyükkılıç
Kırıkkale - Mehmet Saygılı
Kırklareli - Burak Süzülmüş
Kilis - Mehmet Abdi Bulut
Kocaeli - Tahir Büyükakın
Malatya - Selahattin Gürkan
Nevşehir - Rasim Arı
Niğde - Emrah Özdemir
Ordu - Hilmi Güler
Rize - Rahmi Metin
Samsun - Mustafa Demir
Sinop - Ali Çöpçü
Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül
Şırnak - Mehmet Yarka
Tekirdağ - Mestan Özcan
Yalova - Yusuf Ziya Öztabak