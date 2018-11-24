AK Parti'nin aday olacak 40 ismi açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Mart 2019'daki yerel seçimlerinde aday olacak 40 ismini ilan etti.

Güncellenme 24 Kasım 2018 18:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’den belediye başkan adayı olacak 40 ismi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı isimler şu şekilde:

Adıyaman - Süleyman Kılıç

Amasya - Cafer Özdemir

Antalya - Menderes Türel

Ardahan - Yunus Baydar

Artvin - Mehmet Kocatepe

Bartın - Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman - Murat Güneştekin

Bayburt - Fatih Yumak

Bitlis - Nesrullah Tanğlay

Bolu - Fatih Metin

Burdur - Deniz Kurt

Bursa - Alinur Aktaş

Denizli - Osman Zolan

Diyarbakır - Cumali Atilla

Düzce - Faruk Özlü

Elazığ - Şahin Şerefoğulları

Erzurum - Mehmet Sekmen

Gaziantep - Fatma Şahin

Giresun - Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane - Ercan Çimen

Hakkari - Cüneyt Epcim

Kahramanmaraş - Hayrettin Güngör

Karabük - Burhanettin Uysal

Kastamonu - Tahsin Babaş

Kayseri - Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale - Mehmet Saygılı

Kırklareli - Burak Süzülmüş

Kilis - Mehmet Abdi Bulut

Kocaeli - Tahir Büyükakın

Malatya - Selahattin Gürkan

Nevşehir - Rasim Arı

Niğde - Emrah Özdemir

Ordu - Hilmi Güler

Rize - Rahmi Metin

Samsun - Mustafa Demir

Sinop - Ali Çöpçü

Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak - Mehmet Yarka

Tekirdağ - Mestan Özcan

Yalova - Yusuf Ziya Öztabak

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