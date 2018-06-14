AK Partililere silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Seçim çalışmaları yürüten AK Partililer ve kimliği belirsiz bir grup arasında çıkan kavga sonucu üç kişi öldü, sekiz kişi de yaralandı.

Güncellenme 14 Haziran 2018 19:06

Bugün öğleden sonra meydana gelen olay Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti milletvekili ve adayı İbrahim Halil Yıldız ile birlikte hareket ettiği heyet ve karşı karşıya geldikleri bir grup arasında tartışma çıktı.

3 kişi hayatını kaybetti

Kısa süre sonra büyüyen tartışmada, Milletvekili Yıldız ve beraberindekilere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırıldı. Milletvekilinin yarasız kurtulduğu kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Gerginliğe yol açan saldırının ardından polis, ilçe genelinde güvenlik önlemlerini artırdı ve saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Sağlık Bakanı’ndan açıklama

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da AK Partililere yönelik bir saldırı olduğu haberinin kendisine geldiğini söyledi.

Milletvekili adayı arkadaşlarına bir saldırı olduğunu belirten Demircan, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik. Bilgiler geldikçe paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Fakıbaba’da olay yerine geldi

Öte yandan, bölgede seçim çalışması yürüten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da olayı haber alır almaz Suruç'a gittiği, ilçeye çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildiği öğrenildi.