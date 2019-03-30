AK Partili Yusuf'u rencide etmek isteyen İyi Partili kadın gözaltına alındı

Broşür dağıtan AK Partili genci rencide etmeye çalışan İyi Partili Mine Koraş, Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı.

Güncellenme 30 Mart 2019 10:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında soruşturma başlatılan İyi Partili Mine Koraş, gözaltına alındı. Broşür dağıtan AK Partili genci videoya çekerek rencide etmeye çalışan Koraş, görüntülerin yayılması sonrası büyük tepki çekmişti.

Cumhurbaşkanı’na hakaretten gözaltı

İyi Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilen Mine Koraş hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeni ile Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

İyi Parti’nin Pendik örgütünde üye olduğu öğrenilen Koraş, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Koraş ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

AK Parti broşürleri dağıtan genci videoya çekerek rencide etmeye çalışan Koraş, bu görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılmasıyla büyük tepki toplamıştı.