AK Partili o isimden çok tartışılacak "Gül" yorumu!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olacağını ve hain olduğunu söyledi.

Güncellenme 20 Ağustos 2018 10:15

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında, "O da bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Recep Tayyip Erdoğan karşısında CHP, HDP, Saadet, ittifak ile aday olmayı düşünen biri haindir" dedi.

Dağ, Gül'ün, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında aday olmak istediğini, bu harekete ihanet edenlerden birisi olduğunu, son aday olacağı güne kadar parti kurucusu olduğunu, parti büyüğü diye kimsenin sesi çıkmadığını, Erdoğan’ın karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi ve hain olduğunu söyledi.