AK Partili o isim görevden alındı!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Genel Merkez tarafından istifasının istendiğini söyleyerek görevini bıraktığını açıkladı.

Güncellenme 09 Şubat 2018 14:21

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, görevinden istifa ettiğini basın toplantısı ile açıkladı. Açıklasında dün gece genel merkezde aranarak istifasının istendiğini belirten Temurci, "AK Parti İl Başkanlığı görevimden onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim. Bu mukaddes sorumluluğa, ilk günden itibaren AK Parti'nin değerlerine, onurla sahip çıktık" dedi.

1 Kasım çok büyük bir bayram oldu

1 Kasım'ın herkes için çok büyük bir bayram olduğunu söyleyen Selim Temurci, İstanbul teşkilatlarının olağanüstü bir performans sergilediğini, her kademede onlarca proje yüzlerce program, faaliyet gerçekleştirildiğini, bu süreçte sadece aldığı ile devam eden bir yönetim biçini benimsemediğini açıkadı.

Teşkilat mensuplarını seçime tabi tuttuk

Selim Temurci, genç bir ekiple İstanbul'da sandık esaslı çalışamayı benimsediklerini, kendileri için çok önemli Gönül Köprüsü Platformunu göreve geldikten 6 ay sonra faaliyete geçirdiklerini, bu çalışmayı tüm Türkiye'de uygulanan bir proje haline getirdiklerini, Türk siyaset tarihinde bir ilki yaparak taşkilat mensuplarını seçimlerde eğitime tabi tuttuklarını belirtti.

"15 Temmuz AK Parti İstanbul Teşkilatının zaferidir"

İstanbul teşkilatları için 1 Kasım sonrası yeni bir dönemin başladığını, bunun kendi içlerinde büyük bir imtihan olduğunui artık daha fazla çalışmak gerektiğini ve 15 Temmuz'un AK Parti İstanbul Teşkilatının kazanmış olduğu bir zafer olduğunu söyledi.

"İstanbul İl Başkanlığını teslim etmedik"

15 Temmuz'da İstanbul İl Başkanlığını teslim etmediklerini açıklayan Selim Temurci, "Şehitlerimizi bir kez daha rahmetli, minnetle yad ediyorum. Ben İstanbul'da 3 yılda bütün zorluklara rağmen destan yazan, en büyük destanını da 15 Temmuz'da destan yazan teşkilatımızın her bir ferdine yürekten teşekkür ediyorum" dedi