AK Partili isme bıçaklı saldırı

Adana'nın Seyhan Belediye Başkan adayı AK Partili Fikret Yeni, bıçaklı saldırıya uğradı.

Güncellenme 25 Ocak 2019 19:34

Adana’da AK Parti’nin Seyhan Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı eski il başkanı Fikret Yeni, seçim çalışmaları sırasında bacağından bıçaklandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yeni'nin sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi.

Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı

Alınan bilgiye göre, Fikret Yeni, merkez Seyhan ilçesindeki bir restorana gitti. Burada oturduğu sırada elinde bıçakla yaklaşan bir kişi, Yeni'yi bıçaklayarak kaçtı. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.