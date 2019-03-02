AK Partili isimden, Davutoğlu ve Babacan'a çok sert tepki

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, yeni bir oluşum içinde olanları FETÖ'cülere destek vermekle suçladı.

Güncellenme 02 Mart 2019 12:44

AK Parti’den kopan ve yeni bir oluşum içinde olduğu iddia edilen isimlere sert eleştiriler gelmeye devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri sonrası parti kuracağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan hakkında, eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner’den sert eleştiriler geldi.

Star gazetesinde dün kaleme aldığı yazısında "evet hainsiniz" diye yüklenen yazar, bugün de "Önce ihanetlerinizin hesabını verin!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Metiner, bu kişilerin kendilerine makam verilmediği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıktıklarını iddia etti.

“FETÖ ile söylem birliği içindesiniz”

Metiner; yeni oluşum içindekileri FETÖ ile söylem birliği içinde olmakla suçlayarak, “İhanetlerinin hesabını vermek yerine utanmazca Reis’i fabrika ayarlarından sapmakla suçlayanlar bilesiniz ki ayarsızların önde gidenleridir” dedi.

“FETÖ’cülere alenen arka çıktınız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o kişilere makam vermesi durumunda böyle bir girişimin söz konusu olmayacağını savunan Metiner, “Sanki bütün makamlar sizin için vardı. Kendinizi Allah’ın seçilmiş kulları olarak görürdünüz. En üst makamlara kadar çıkan sizdiniz. Çıktığınız makamlardan inmek zorunda kaldığınızda da tekrar parti genel başkanlığı ve dolayısıyla başbakanlık koltuğunun sizin için hazırda tutulmasını isteyen sizdiniz. Bir gün olsun bir başka kardeşinizi kendiniz için layık gördüğünüz makamlara layık gördüğünüz oldu mu? Hep “özgül ağırlık” edebiyatı yaptınız. FETÖ ile mücadele süreçlerinde “mağduriyet edebiyatı!” üzerinden FETÖ’cülere alenen arka çıktınız. İsim vererek kamuoyu karşısında Reis’i “tek adam!” ve “diktatör!” diye suçladınız” ifadelerini kullandı.

"Siz ihanetçilere Reis’i yedirmeyeceğiz”

Eski AK Partililerin, reis düşmanı uluslararası güç odaklarının ve içerideki işbirlikçilerinin safında hizalandığını savunan yazar, "Siz ihanetçilere Reis’i yedirmedik, yedirmeyeceğiz! Varın siz yeni makamlar için parti kurun, biz Reis’imizi makamlarınıza değişecek kadar hain değiliz. Reis sizin gibileri bize tercih etse bile biz Reis’i hiçbirinize değişmeyecek kadar çok seviyoruz" diye yazdı