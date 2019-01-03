AK Partili isim kumpas kuruldu dedi, istifa etti

AK Partili Karadağ, kendisine kumpas kurulduğu iddiası ile istifa ettiğini açıkladı.

Güncellenme 03 Ocak 2019 17:07

AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları devam ederken beklenmedik gelişmeler de yaşanıyor. AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ bugün görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Üç yıldır il başkanlığı yapan Karadağ’ın belediye başkanı adayı olacağına dair beklentisinin olduğu öğrenildi.

Kumpas iddiası

Düzenlediği basın toplantısı ile istifa ettiğini duyuran Karadağ, Çorum Belediye Başkanlığı için aday belirlenmesi sürecinde, kendisine kumpas kurulduğunu ve hukuki yollara başvurduğunu söyledi.

İstifa öncesi açıklama

İstifasına dair açıklama yapan Karadağ, “Çorum belediye başkanlığı aday belirleme sürecinde kendisine kurulan kumpaslarla mücadele ettiğini" ileri sürdü.

Aday olmasına kesin gözüyle bakılıyordu

Karadağ, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Çorum belediye başkanlığına aday aday olmuştu. Aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılan Karadağ'ın bir 'ses kaydı' olduğu ve bu yüzden genel merkez tarafından aday gösterilmekten son anda vazgeçildiği iddia edilmişti.