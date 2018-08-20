AK Partili belediye başkanları hakkında flaş iddia!

Parti yönetiminde büyük değişiklikler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarında da değişikliğe gideceği belirtildi.

Güncellenme 20 Ağustos 2018 12:24

Dün yapılan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde parti yönetimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yenilendi. Daha önce “metal yorgunluğu” nedeni ile partide büyük değişiklikler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 24 Haziran seçimlerinde de milletvekillerinin yarısını yenilemişti.

Peki bu süreçten sonra neler olacak? AK Parti’nin bu gidişatına yönelik partinin kulislerine en yakın isim olan Hürriyet yazarı Selahattin Selvi, köşesinde ayrıntılar verdi.

Belediye başkanları değişecek mi?

"Değişim sırası belediye başkanlarında" başlıklı bir yazı kaleme alan Selvi, değişim sırasının şimdi yerel seçimlerde olduğunu, yerel yönetimlerde değişimin bu oranın çok üstünde olacağının söylendiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir ön çalışma yaptırdığını ifade etti.

Parti yönetiminde büyük değişiklik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hükümet ve partiyi başkanlık sistemine göre dizayn ettiğini belirten Selvi, muhalefetin kendi iç tartışmalarıyla boğuşurken Erdoğan’ın çok önemli bir işler yaptığını, hükümetle parti işlerini birbirinden ayırdığını, kabinede yer verdiği Berat Albayrak, Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül’ü MKYK’ya almadığını, hükümette siyasetten gelmeyen kadrolarla icraata yönelirken partiyi tecrübe ve gençlik dengesini kurarak politika yapacak bir merkez haline dönüştürdüğünü, icraatı hükümet, siyaseti ise partinin yapacağını, 24 Haziran’ın ardından bakanlar kurulu belirlendikten sonra yapılan MYK toplantısında yeni bakanların partinin yetkili kurullarının toplantılarına katılıp katılmaması konusu ele alındığını belirtti.

Hükümet ve parti ayrımı

Selvi, dört bakan haricindekilerin siyasetten gelme olmadığını, Erdoğan’ın bakanların alanlarıyla ilgili olarak ihtiyaç duyulduğunda MYK’ya davet edilip görüşlerine başvurulabileceğini ama toplantılara katılmalarına gerek olmadığını söylediğini, “Ama Meclis’teki grup toplantılarına katılsınlar” dediğini aktardı.

“Siz işinize odaklanın” talimatı

Selvi ayrıca, “İlk sıralarda yapılan bakanlar kurulu toplantılarında bakanların milletvekillerinin talepleri karşısında nasıl hareket edeceklerini sormaları üzerine “Siz işinize odaklanın” diye talimat vermişti” dedi.