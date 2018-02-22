AK Partili Belediye Başkanı'na bıçaklı saldırı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin Belediye Başkanı Esat Aktürk, bir vatandaş tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Güncellenme 22 Şubat 2018 10:38

Kayseri Yahyalı'nın AK Partili Belediye Başkanı Esat Aktürk'e bıçaklı saldırı düzenlendi. Yaralanan Aktürk, ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Sebebi yol çalışması

Yahyalı'nın Seydili Mahallesi'ndeki arazisine yol yapılmasını istemeyen Mehmet A isimli bir vatandaş, belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları kontrol etmek için bölgeyi ziyarete giden Aktürk ile zabıta memuru Sinan Sivritepe'yi bıçakla yaraladı.

Ambulans helikoperle hastaneye sevk edildi

İlk müdahalenin Yahyalı Devlet Hastanesinde yapılmasının ardından belediye başkanı, ambulans helikopterle Kayseri'ye sevk edildi. Aktürk'ü yaralayan şahsın gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği belirttildi.