AK Partili Belediye Başkanı talimat verdi: Makam aracı uygulaması sona erdi

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, makam aracı uygulamasına son verdiklerini açıkladı. Detaylar haberimizde…

Güncellenme 27 Nisan 2019 12:58

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye bünyesindeki makam aracı kullanımına son verdiklerini bildirdi. Serhat Oğuz, yaptığı yazılı açıklamada, belediye bünyesinde başkan yardımcıları ve birim müdürleri dahil hiçbir görevlinin makam aracı kullanmayacağını belirtti.

Akaryakıttan tasarruf edilmesi hedefleniyor

Tüm belediye personelinin görevlere resmi araçlarla gideceğini ve görevler dışında araç kullanılmayacağını vurgulayan Başkan Oğuz, uygulamayla akaryakıttan tasarruf edilmesinin hedeflendiğini aktardı.

“Kamu kaynaklarını en faydalı şekilde kullanacağız”

Kahramankazan Belediyesinde kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullanacaklarına işaret eden Oğuz, bu konuda Türkiye'ye örnek olmak istediklerini anlattı.

“Milletimizin bize verdiği emanete gözümüz gibi bakacağız”

Oğuz; “Kahramankazan halkının teveccühleriyle 31 Mart'ta belediye başkanı seçildim. Halkımız bizlere ilçemizin yönetimini emanet etti. Başta şahsım olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımla kamu kaynaklarını en iyi ve faydalı şekilde kullanacağız. Milletimizin bize verdiği emanete gözümüz gibi bakacağız” ifadesini kullandı.