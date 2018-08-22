AK Parti'den Yunanistan'ın kararına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, Yunanistan yargısının FETÖ'cü darbecilere sığınma hakkı vermesine tepki gösterdi.

Güncellenme 22 Ağustos 2018 14:08

Yunanistan Danıştay’ının, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası ülkelerine kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesini kararlaştırmasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tepki gösterdi.

"Hukuk bir kenara bırakıldı"

Çelik, Yunan yargısının darbecileri himaye eden skandal bir karara imza attığını, geçmişte darbelerden acı çekmiş Yunanistan'da yargı makamlarının darbecileri himaye eden kararlara imza attığını, hukukun bir kenara bırakıldığını, başka amaçlarla hareket edildiğini söyledi.

"Teröre destek vermekle aynı"

Darbecilerin Türk milletinin ve devletinin en tehlikeli düşmanları olduğunu belirten Çelik, Yunan yargısı verdiği kararlarla Türkiye’nin düşmanlarından yana tavır aldığını, darbecilere karşı mücadelenin terörle mücadele gibi ilkelerle yürütülmesi gerektiğini, terörle mücadelede çifte standartlarla davranmanın teröre destek vermek olduğunu, darbecileri himaye eden yargı kararları da darbeye destek vermek anlamına geldiğini belirtti.