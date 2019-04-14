AK Parti’den yeni açıklama: Olağanüstü itiraza hazırız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, ‘olağanüstü itiraz’ için hazırlıkları tamamladıklarını açıkladı. Detaylar haberimizde…

Güncellenme 14 Nisan 2019 13:56

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçim sonuçlarına 'Olağanüstü itiraz' için hazırlıklarını tamamladıklarını ve kısa sürede YSK'ya dilekçelerini vereceklerini duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Olağanüstü İtiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz" demiştik. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ya teslim edeceğiz inşallah.”