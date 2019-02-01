AK Parti'den Tunç Soyer açıklaması

Numan Kurtulmuş, CHP’nin İzmir adayı Tunç Soyer hakkındaki eleştirileri değerlendirdi.

Güncellenme 01 Şubat 2019 15:18

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP’nin İzmir adayı Tunç Soyer hakkındaki eleştirileri değerlendirdi. Kurtulmuş, Soyer’in babasının yaptıklarından sorumlu olmadığını söyledi.

“Kabul edilebilir bir şey değil"

Tunç Soyer'e babası üzerinden yöneltilen eleştirileri değerlendiren Kurtulmuş, "Tunç Soyer meselesi, hele hele bizim neslimiz gibi 12 Eylül'ün bütün kirini, pasını görmüş nesiller için bir kere çok kolay anlatılabilir, kabul edilebilir bir şey değil" ifadelerini kullandı.

“O karanlık dönemler akıllara geliyor”

Soyer babasının yaptıklarından sorumlu olmadığını dile getiren Kurtulmuş, herkesin sorumluluğunun tek başına olduğunu belirterek, “Seçmenle ilişki kuracağınız bir zemine giriyorsunuz. Bunun en azından 12 Eylül açısından gözden geçirilmesi gerekirdi. İnsanların aklına ister istemez Nurettin Soyer'e gidiyor. Sadece rahmetli Türkeş ve Ülkücü kuruluşlar davası değil, devrimciler, İslamcılar olmak üzere geniş kitlelerin acıları. Hele hele okyanus ötesi olduğu zaman insanlar 12 Eylül-15 Temmuz bağlantısını kuruyor. O karanlık dönemler akıllara geliyor. AK Parti darbecilere selam bile vermemiş, onların yanından bile geçmemiştir. CHP'nin 28 Şubat'taki, 27 Nisan'daki tavırlarını hatırlıyoruz. Bütün bunların üstüne Soyer soyadı gelince insanlar haklı olarak 'Ne oluyor?' dediler ve o günleri hatırladılar” dedi.