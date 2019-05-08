AK Parti'den tepkilere cevap! "Bu hakaretler neden?"

AK Partili Özel, "23 Haziran da tekrar seçim olacak bu öfke bu küfür bu hakaretler neden” sözleri ile tepkileri eleştirdi.

Güncellenme 08 Mayıs 2019 12:16

AK Parti’nin YSK temsilcisi Recep Özel, verilen kararın seçimlerin yenilenmesi yönünde olduğunu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alıp Binali Yıldırım'a vermediğini, panik, telaş ve hakaretleri anlayamadığını söyledi.

“Bu öfke bu küfür bu hakaretler neden”

Twitter'dan açıklama yapan Özel, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK üyelerine küfür ve hakaret ettiğini savundu.

Kılıçdaroğlu’nun YSK üyelerini tek tek sayarak hedef gösterdiğini ve bu durumunun kimsenin dikkatini çekmediğini belirten Özel, "Mutlu azmış azınlığın küfür ve hakaretlerini görmezden gelen sözüm ona muhterem dava adamları zevatın görüşleri hayret verici. HALEP ORDAYSA ARŞIN BURDA, 23 Haziran da tekrar seçim olacak bu öfke bu küfür bu hakaretler neden” dedi.

“Herkesin karakterini ortaya çıkarttı”

Milli Görüş hareketinin üç partisi haksız ve hukuksuz yere kapatıldığını hatırlatan Özel, “İktidar Partisi AK Parti hakkında kapatılma davası açıldı aynı küfür ve hakaretleri duymadık. Karar doğru ya da yanlış olması önemli değil, en önemlisi turnusol kağıdı gibi herkesin karakterini ortaya çıkarttı” ifadelerini kullandı.