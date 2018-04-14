AK Parti'den Suriye açıklaması! Bilgi paylaşımı oldu

AK Parti Sözcüsü Ünal, Suriye iç savaşında çözüm ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olunduğunu söyledi.

Güncellenme 14 Nisan 2018 11:29

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik operasyonu hakkında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Türkiye'nin bölgede herhangi bir şey olduğunda 'Çözüme katkısı nedir' diye sorduğunu, Suriye iç savaşında bir an önce çözüm ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olunduğunu söyledi.

Türkiye tepkisini her zaman koydu

Bu saldırının Suriye rejimine yönelik bir saldırı olduğunu belirten Ünal, kimyasal silah kullanımına dönük ilgili noktaların vurulmasına ilişkin bir saldırı olduğunu, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da ifade edildiğini, bu saldırının rejimin daha önce defalarca kullandığı silaha dönük uluslararası toplumun, NATO'nun da desteğini açıkladığı kimyasal silahlara dönük bir yaptırım şeklinde olduğunu, Esad'ın kendi halkına dönük kullandığı kimyasal silahın engellenmesi için de ciddi bir uyarı olarak görüldüğünü, masum insanların öldürülmesinin kimyasal ya da konvensiyonel silahla yapılmasının ayrım olarak görmenin de yanlış olduğunu, bunu da belirtmek gerektiğini, Türkiye'nin bununla ilgili tepkisini her zaman koyduğunu söyledi.

“Bizimle de bu konuda bir bilgi paylaşımı oldu"

Ünal, "Zamanı dışında son bir haftadır Doğu Guta ve Duma bölgesinde kimyasal silah kullanımından sonra böyle bir tepkinin gösterileceği açıklamalarda görülüyordu. Bizimle de bu konuda bir bilgi paylaşımı oldu" ifadelerini kullandı.