AK Parti'den SMS'li anket! Vatandaşın gündeminde sürpriz isimler var

AK Parti bir ilki gerçekleştirerek 12 milyon seçmene SMS'li anket yaptı. Sonuçlar ise hayli şaşırtıcı... Vatandaşın gündeminde sürpriz isimlerin olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 08 Kasım 2018 10:01

AK Parti'nin, yaklaşan yerel seçimler dahilinde halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilk kez yapılan SMS anketinden sürpriz sonuçların çıktığı iddia edildi. AK Parti kurmayları, SMS anketlerinin sonuçlarından gündemdeki isimlerden farklı isimlerin öne çıktığını belirtti.

12 milyon seçmene SMS gönderildi

AK Parti tarafından 12 milyon seçmene gönderine SMS mesajları ile hem şu an ki belediye başkanlarının performansı, hem de yeni dönem için isim önerileri soruldu.

Vatandaşın tercihleri öne çıkacak

Sahada "tebdil-i kıyafetle" yapılan çalışmalar ile SMS anketlerinin sonuçları birbirleri ile uyum sağladı. Bu sonuçlar baz alınarak yapılan değerlendirmelerle Mart 2019’da yapılacak seçimlerde, "Parti içinde yapılan temayüller değil, vatandaşın tercihlerinin" ön plana çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sürpriz sonuçlar çıktı

Kurmaylar bu kapsamda yaptığı açıklamada, çok farklı ve sürpriz sonuçlar alındığını, bir ilçede seçmenlerin hiç bilinmeyen bir doktorun adını yazıp gönderdiklerini, orada çok sevildiğini, bu tip sonuçlar çıkınca, faklı yöntemlerle seçmenin nabzını tekrar ölçerek sonucu da teyit ettiklerini belirttiler.

Hangi ilde, kim öne çıktı?

Türkiye gazetesinin haberine göre, İstanbul’da yapılan anketlerde TBMM Başkanı Binali Yıldırım öne çıkan isim olurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun isminin hem İzmir’de hem de İstanbul’da öne çıktığı, Ankara için atılan SMS mesajlarına ise Mehmet Özhaseki, Ali Babacan ve Veysel Tiryaki'nin isimlerinin açık ara önde olduğu ifade edildi.

İstanbul’daki ilçelerde belediye başkanları değişecek

İddiaya göre, Yıldırım yakın çevresine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı istemediğini söylerken, son duruma göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği karara da uyacağını belirtti. İstanbul’da elinde 25 ilçe bulunduran AK Parti’nin halihazırdaki başkanların büyük bir bölümünü de değiştireceği konuşulanlar arasında.

Üç dönem kuralına takılanlar kim?

Kâğıthane, Ümraniye, Beykoz, Zeytinburnu, Güngören, Arnavutköy, Beyoğlu ve Bahçelievler belediye başkanlarının üç dönem kuralına takıldığını belirten AK Parti kurmayları, ancak bazı isimlerle ilgili 'istisna' olabileceğini dile getiriyor.

En fazla iki vekil aday gösterilecek

AK Parti’nin TBMM’deki durumu açısında milletvekillerinin belediye başkanı adayı gösterilmesinin düşük bir ihtimal olduğu değerlendiriliyor. Şu an Meclis’te 290 sandalye sahibi olan AK Parti’nin ikiden fazla aday gösterilmesi durumunda komisyonlardaki çoğunluğunu kaybedeceği belirtiliyor. Kurmaylar ise böyle bir riskin alınmayacağını, bu sebeple en fazla iki vekilin aday gösterilebileceğini ifade etti.

Aday olanların vekilliği düşüyor mu?

Öte yandan, aday olmak isteyen milletvekillerinin istifa etmesi gerekmiyor. Aday olan kişinin belediye başkanı seçilmesi durumunda ise milletvekilliği düşecek.