AK Parti'den "şeker fabrikası" açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bir süredir gündemde olan şeker fabrikası hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 05 Mart 2018 21:25

Partisinin MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, bir süredir gündemde olan şeker fabrikaları hakkında açıklamada bulundu.

Erdoğan'ın müdahalesi söz konusu değil

Ünal, kazanılmış hakların herhangi bir şekilde kaybına fırsat verilmeyeceğini, yine özellikle pancar üreten çiftçilerimizin hiçbir şekilde mağdur olmasına izin verilmeyeceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda herhangi bir müdahalesinin olmayacağını söyledi.

CHP dokuzuncu defa seçim kaybedecek

CHP'nin seçim güvenliğine ilişkin görüşmeleri kapsamında açıklama yapan Ünal, CHP'nin derdiniz seçim güvenliği olmadığını, bu konuda meşruiyet krizi oluşturmak ve kafa karıştırmak istediklerini, CHP'nin sekiz defa kaybettiği seçimi dokuzuncu defa kaybedeceğini bildiğini için böyle davrandığını belirtti.