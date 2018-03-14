AK Parti'den Saadet Partisi'ne sert sözler!

AK Parti Sözcüsü Ünal, seçim ittifakını reddeden Saadet Partisi'ne sert sözlerle yüklendi.

Güncellenme 14 Mart 2018 12:16

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim ittifakını reddeden Saadet Partisi'ni sert bir dille eleştirdi. Ünal, "Sanki yüzde 10-15 oy oranında yüksek bir popülerlik kazandırılmasının da sanki bir kilit parti gibi konuma taşınmasını da siyasi olarak gerçekçi bulmuyorum" dedi.

Saadet Partisi, AK Parti ile hiçbir zamanm ittifak düşünmedi

Ünal, Saadet Partisi'nin bu ittifakın içinde olmak istemediğini, hiçbir zaman AK Parti ile ittifak düşünmediğini, bunun bir milli mutabakat olarak gördüklerini, AK Parti'nin hiçbir partiye kapısının kapalı olmadığını, Saadet Partisi'nin de ittifakın içinde hiçbir zaman olmak gibi bir niyetinin olmadığını, SP'nin AK Parti ile herhangi bir ittifak içinde olmak adına çabası, gayesi olmadığını, herhangi bir şekilde niyetini bile ortaya konmadığını belirtti.

"Saadet Partisi karar verecektir"

Saadet Partisi'ni kastederek, "Onların ne yapıp ne yapmayacağı konusunda benim bir niyet okumam söz konusu değil" diyen Ünal, "Saadet Partisi'nin bundan sonra ne yapacağına yine Saadet Partisi karar verecektir. Sanki yüzde 10-15 oy oranında yüksek bir popülerlik kazandırılmasının da sanki bir kilit parti gibi konuma taşınmasını da siyasi olarak gerçekçi bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

"Bozkurt" yorumu

Mersin'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bozkurt" işareti yapmasını da değerlendiren Ünal, "Cumhurbaşkanımızın toplumun değişik kesimlerinin hassasiyetlerine ilişkin, onların bu hassasiyetlerini kucaklayan işaretlerini kullanabilir ama orada şu oldu, videoyu izlediğinizde Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin Rabiamızı sayıyordu. Kadraja da öyle bir görüntü girdi benim gördüğüm" dedi.