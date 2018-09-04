AK Parti'den radikal "belediye başkanları" kararı!

Belediye başkanlarının görev ve yetkilerini belirleyecek bir manifesto hazırlığında olan AK Parti, bundan sonraki süreçte yerel yönetimlerde denetimi artıracak.

Güncellenme 04 Eylül 2018 10:29

AK Parti, son seçimlerden önce başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çok sayıda belediye başkanının görevden alınması olayını bir ‘manifesto’yla sürekli hale getirecek.

Belediye başkanları için manifesto

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak bu manifesto, bu süreçten sonra belediye başkanlığı yapacak kişilerin görev ve sorumluluklarını belirleyecek.

Görevini yapmayan gidecek

Buna göre, metinde yer alan maddelere uymayanlar yeni seçimleri beklemeden gidecek.

İlçe içinde eskortla dolaşamayacaklar

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, belediye başkan adayı olarak belirlenen isimler için seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından manifesto yayınlanacağını, bu metinde bazı önemli hususların olacağını, yeşil alanlarda katliam yapılmayacağına, ilçe içinde belediye başkanının eskortla dolaşamayacağı gibi maddelerin olacağını, prensiplerin belirleneceğini, belediyeler için partinin denetiminin artık bu olacağını, başkanın istişare ederek çalışacağını, bu metinden yola çıkarak, hata yapan belediye başkanını uyaracaklarını söyledi.

Seçimler beklenmeyecek

Özhaseki, “Buna rağmen bir şey değişmiyorsa, görevinin bitmesine bir yıl da olsa, iki yıl da olsa mevcut başkanı değiştireceğiz. Başkanlar bu prensiplere uyacak, uymayan gidecek. Seçimi beklemeyeceğiz” dedi.

Herkes bu kurallara uyacak

Genel merkezin uyarılarını dinlemeyenin gideceğini belirten Özhaseki, seçmenin bu durumdan haberdar olacağını, bazı konularda kanuni önlem alınacağını, her şeyin kanunlara yazılmadığını, seçim öncesi bu kuralları açıklayacaklarını ve herkesin de buna uymasını bekleyeceklerini belirtti.