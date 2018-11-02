AK Parti'den Milli Görüş camiasına çağrı!

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Milli Görüş’ün ve Saadet Partisi’nin Cihangir İslam'ın kullandığı sözler karşısında gereğini yapması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 02 Kasım 2018 14:48

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, mazisi siyasete seviye getirmekle dolu olan Milli Görüş’ün ve Saadet Partisi’nin bu seviyesizlik karşısında gereken adımları atması gerektiğini, aksi takdirde Saadet Partisi'nin zaten asgariye inmiş halk desteğini de tamamen kaybedeceğini düşündüğünü söyledi.

“Hiçten hiç çıkar”

Cihangir İslam’ın Meclis’te yaptığı konuşmaya tepki gösteren Turan, "Shakespeare'in güzel bir ifadesi var; hiçten hiç çıkar. Yani aslında hiçten hiçbir şey çıkmaz" dedi.

“Siyaseten bir iflas tablosu"

İslam’ın konuşmasını değerlendiren Turan, “Kürsüye çıkıp bir sürü laf edip, en sonunda elde kalan sıfır olunca tek alkış CHP’den geldiği, siyaseten bir iflas tablosu" ifadelerini kullandı.

“250 şehidin kemiklerini sızlattı”

Milletin, vekilleri zihinsel fanteziler dillendirsin diye Meclis’e getirmediğini belirten Turan, Cihangir İslam'ın 15 Temmuz ile ilgili söylediklerinin bizatihi bu millete hakaret olduğunu, 250 şehidin kemiklerini sızlattığını ve 2 bin 196 gazinin de yüreğini kanattığını ifade etti.

“Bu büyük bir ayıp ve rezillik”

Turan, bunun büyük bir ayıp, rezillik olduğunu, bu sözler nedeni ile İslam’ın milletten özür dilemesi gerektiğini, mazisi siyasete seviye getirmekle dolu olduğu belirtilen Milli Görüş camiasının, Saadet Partisi’nin bu seviyesizlik karşısında gereken adımları atması gerektiğini, disiplin mekanizmasını çalıştıracağını ümit ettiğini, aksi takdirde Saadet Partisi'nin zaten asgariye inmiş halk desteğinin de tamamen kaybedeceğini düşündüğünü söyledi.