AK Parti'den MHP'ye yerel seçim jesti!

Yerel seçimler kapsamında AK Parti ve MHP'nin Millet İttifakı'nın karşısında Cumhur İttifakı ile çıkacağı belirtildi.

Güncellenme 29 Kasım 2018 09:52

AK Parti ile MHP arasında yerel seçimlere yönelik işbirliği çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, muhalefetin Millet İttifakı çatısı altında aday göstereceği yerlerde AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı ile seçimlere girecek. İki parti arasındaki görüşmelerde, üç ilde uzlaşma sağlandığı ve üç il için de görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Belediye meclisi jesti

Hürriyet’in haberine göre, AK Parti ve MHP devam eden seçim işbirliği görüşmelerinde, ince taktiklerin geliştirildiği öğrenildi. Bu plana göre, diğer partilerin ittifak yaptığı her yerde, seçime Cumhur İttifakı ile girilecek. MHP’nin yüzde 10 barajı altında kaldığı yerlerde ise belediye meclisi jesti gündeme gelecek. Öte yandan, dışarından belediye başkan yardımcılığı jesti ile bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin ortağa bırakılması da konuşulanlar arasında.

Millet İttifakı’na karşı Cumhur İttifakı

Millet İttifakı’nın yapılacağı her yerde AK Parti ve MHP de Cumhur İttifakı ile seçime girmeyi planlıyor. Bu durum bazı illerde MHP ve İyi Parti arasındaki rekabeti gündeme getirecek. Belediye Meclis üyeliklerinin dağılımı, aynen milletvekili dağılımı gibi yapılacak yüzde 10 barajı aşamayan parti o ilde meclis üyeliği de çıkartamayacak.

MHP’nin Adana adayına AK Parti sıcak bakmıyor?

En son yapılan yerel seçimlerde MHP’nin kazandığı iller olan; Manisa, Isparta, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kars'ta tekrar MHP’nin desteklenmesi gündeme geldi. AK Parti’nin MHP’nin Osmaniye, Adana ve Isparta adaylarına sıcak bakmadığı alınan bilgiler arasında.

Henüz açıklanmayan 21 il var

Öte yandan, AK Parti’nin henüz açıklamadığı 21 il içinde yer alan Muğla ve Aydın’da da AK Parti’nin adayının destekleneceği ifade edildi.