AK Parti'den MHP'ye jest!

MHP'nin 12. Büyük Kurultayı'na AK Parti tarafından 'güçlü' temsil heyeti gönderilmesi kararlaştırıldı.

Güncellenme 14 Mart 2018 12:42

Hafta sonu yapılacak MHP'nin 12. Büyük Kurultayı'na AK Parti tarafından 'güçlü' temsil heyeti gönderilecek.

Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Grup Başkanvekili Naci Bostancı ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop kurultayda AK Parti'yi temsil edecek.

MHP tarafından 18 Mart Pazar günü yapılacak olan 12. Büyük Kurultayı'na AK Parti'den bugüne kadarki yapılan en üst düzeyde ve kalabalık bir katılım olacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığındaki üç kişilik bir heyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadrolarının da şekilleneceği kurultayı izlemek üzere görevlendirildi.

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop ve AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı da heyette yer alacak.