AK Parti'den MHP'ye ilçe jesti

AK Parti, illerin yanı sıra bazı ilçelerde de aday çıkarmayarak MHP'ye destek verecek.

Güncellenme 08 Aralık 2018 11:12

AK Parti ve MHP arasındaki yerel seçimler kapsamında yapılan iş birliği görüşmelerinde sona gelindi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP'li Sadri Durmaz’ın liderler adına yürüttüğü görüşmelerden, sadece illerde değil, aynı zamanda ilçelerde de ittifak kararı çıktı.

Hangi illerde anlaşıldı?

Türkiye gazetesinin haberine göre MHP'nin; İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Denizli'de aday çıkarmayacağı kesinleşti. MHP'nin bu kararına AK Parti'nin Adana, Mersin, Manisa ve Osmaniye ile karşılık verdiği belirtiliyor. Muğla ve Aydın konusu ise hala netleşmedi.

Formül ne?

Kulislerde, ilçe düzeyinden yapılacak işbirliğinin “2014 seçimlerinde MHP'nin kazandığı ilçelerin bazılarında AK Parti'nin, AK Parti'nin kazandığı ilçelerde de MHP'nin aday çıkarmaması”formülü üzerinden hareket edildiği konuşuluyor.

Ankara’da üç ilçe MHP’nin olacak

Ankara’da bu kapsamda yapılan değerlendirmelerde, şu an MHP'li belediyenin yönettiği Etimesgut ve Polatlı'nın yanı sıra üçüncü bir ilçenin daha MHP'ye bırakılacağı, İstanbul'da ise en az iki ilçede MHP adayının destekleneceği konuşuluyor.

AK Parti bazı ilçelerde MHP’ye destek verecek

AK Parti'nin Adana'da büyükşehir ve 8 ilçede, Manisa'da büyükşehir ve 6 ilçede, Mersin'de büyükşehir ve 7 ilçede aday çıkarmayarak, MHP'nin adayına destek vereceği belirtiliyor.