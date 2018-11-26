AK Parti'den MHP'nin jestine jest!

Bahçeli'nin açıklamalarından sonra AK Parti, MHP'nin gözdesi üç ilde aday çıkarmayacak ve bu partinin adaylarını destekleyecek.

Güncellenme 26 Kasım 2018 11:20

Mart 2019 yerel seçimleri için AK Parti ve MHP yeniden ittifak için bir araya geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayacaklarını belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu açıklaması gündemi değiştirdi. AK Parti’nin bu açıklamaya nasıl karşılık vereceği ise merak konusu… Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bu konudaki kulisleri köşesine taşıdı.

Jeste karşılık jest gelebilir

Yazısında, Bahçeli’nin MHP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayıp buralarda AK Parti’nin adaylarına destek vereceğini hatırlatan Acet, AK Parti’nin ise buna karşılık yapılacak görüşmelerde büyükşehir, il ve ilçeler üzerinde çalışmalar yürüteceğini açıkça duyurduğunu belirtti.

Üç büyükşehirde MHP desteklenebilir

AK Parti’nin Osmaniye, Mersin ve Manisa’da MHP’nin adaylarını destekleme kararı alabileceğini ileri süren Acet, bu ihtimalin arttığını ama çerçevenin daha da genişleyebileceğini ifade etti.

Ortaklaşa aday formülü

Ankara Etimesgut’ta MHP’nin bir başka ilçede de AK Parti’nin adayı ile ortaklaşa seçimlere gidileceğinin söylendiğini aktaran Acet, Antalya Büyükşehir’de MHP’nin AK Parti adayına, Alanya’da ise, AK Parti’nin MHP adayına destek verebileceğinin dillendirildiğini, bunların hepsi şu an için kesinleşmiş veriler olmadığını, uzlaşma sağlanıp nihai anlaşma açıklanana kadar hiçbir şey için bu böyledir denilemeyeceğini yazdı.