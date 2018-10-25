AK Parti'den Melih Gökçek yorumu

AK Partili Yazıcı, MHP'nin Melih Gökçek'i Ankara'dan aday göstereceği iddialarını yorumladı.

Güncellenme 25 Ekim 2018 12:34

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP’nin Ankara’dan Melih Gökçek’i aday göstereceği iddialarını değerlendirdi.

“İş olsun diye görevden almadık”

Yazıcı, Gökçek’in AK Parti’den belediye başkanlığı yaptığını, daha sonra görevi bırakması istendiğini, Gökçek’in iş olsun diye görevden alınmadığını, bunun ötesinde bir yorum yapmayacağını söyledi.

Özhaseki’den açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise kendisinin Melih Gökçek’i aradığını, konuşulanları sorduğunu, onun da kendisine, 'Yapılmış resmi bir teklif yok, ben de okuyunca şaşırdım ama ben AK Parti'liyim' dediğini, kendisine teşekkür ettiğini ifade etti.