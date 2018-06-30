AK Parti'den küçük Eylül hakkında ilk açıklama!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Ankara'da bir direğin dibinde gömülü bulunan küçük Eylül hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 30 Haziran 2018 14:31

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kayıplara karışan ve bir haftadır didik didik aranan minik Eylül'den acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni, bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Eylül'ün cenazesi, otopsi için dün gece Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Otopsi tamamlandıktan sonra Eylül'ün cenazesi evine gönderilecek. Yarın öğle vaktinde ise cenaze namazı kılındıktan sonra toprağa verilecek.

Ciddi yaptırımları olacak

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Çalık, seçimden önce cinsel istismarla ilgili çok önemli düzenlemeler yaptıklarını, bu düzenlemelerin çok ciddi yaptırımlar içerdiğini, buna rağmen Eylül'le ilgili yaşanılan vakanın tüyler ürpertici bir vaka olduğunu, bununla ilgili yasal düzenleme bütün hassasiyetiyle devam edecek ve yerini bulacağını söyledi.

Leyla Aydemir hakkında açıklama

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir hakkında da konuşan Çalık, minik kızın mutlaka bulunacağını, kaçırıldıysa kaçıranlar ya da başka bir şey yaşandıysa onlarla ilgili en ağır cezai müeyyide uygulanacağını, sıfır tolerans gösterileceğini, asla bunlarla ilgili olarak da ceza indirimi söz konusu olmayacağını, AK Parti olarak da bunlarla ilgili mücadeleyi yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini belirtti.