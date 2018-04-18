AK Parti'den kritik zirve öncesi erken seçim açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşmeyi ve erken seçim çağrısını değerlendirdi.

Güncellenme 18 Nisan 2018 11:13

Bir televizyon programında gündeme dair soruları cevaplayan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP Lider Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısını değerlendirdi.

Görüşmeler daha önce planlanmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli arasında bugün yapılacak kritik görüşmeye de değinen Ünal, bunun daha önce planlanmış bir görüşme olduğunu, Adalet Bakanı Abdülamit Gül ile Bahçeli arasındaki görüşmenin de daha önce planlandığını, Bahçeli'nin açıklamaları sonrası erken seçim görüşmesi olarak yorumlandığını, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasında bir görüşme olacağını, bunun mahiyetinin bir teklif olduğunu, danışıklı bir dövüşün söz konusu olmadığını, değerlendirmeler sonucunda gerekli ya da gerekli görüleceğini, AK Parti'nin her zaman seçimlerin zamanında yapılması konusunda hassas olduğunu belirtti.

Parti organları da görüşecek

Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesini görmek gerektiğini, kendisinin bir değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını, iki partinin görüşme sonrası yetkili organlarıyla bu durumu değerlendireceğini, Bahçeli'nin teklifinin değerlendirmeyeceği anlamına da gelmeyeceğini, liderlerden sonra parti organlarının da görüşeceğini söyledi.

Henüz alınmış bir karar yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın milletvekilleri ile görüşeceğini hatırlatan Ünal, ortada henüz alınan bir kararın olmadığını, i iktidar partisi olduklarını, bu konunun ince eleyip sık dokunması gerektiğini belirtti.