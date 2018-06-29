AK Parti'den kritik OHAL açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, yeni bir düzenleme olmaması durumunda OHAL'in kaldırılacağını söyledi.

Güncellenme 29 Haziran 2018 15:36

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti'nin TBMM Başkan adayının kim olacağı, OHAL'in kaldırılıp kaldırılmayacağı ve AK Parti Kongresi'nin erkene alınıp alınmayacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Elitaş, AK Parti'nin Meclis Başkanı adayının henüz belli olmadığını, milletvekillerinin 8 Temmuz'da yemin edeceğini, 9 Temmuz'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin edeceğini, Cumhurbaşkanı yemini sonrası hükümetin görevinin resmen başladığını, Meclis Başkanlığı seçiminin 8-9 Temmuz gibi olabileceğini, ilk grup toplantısının 10 Temmuz'da yapılacağını söyledi.

Yeni düzenlemenin olmaması durumunda OHAL'in uzatılmayacağını ifade eden Elitaş, Meclis'in OHAL'i uzatma yetkisinin olmadığını, OHAL'in uzatılması için yeni bir tezkerenin Meclis'e gelmeyeceğini belirtti.

Öte yandan Elitaş, 12 Eylül’deki AK Parti Kongresi'nin daha erken bir tarih olan Ağustos'a alınacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım ve bazı bakanların milletvekilliğinden istifa ederek bakan olacakları onların yerine listede kendilerinden sonra gelen milletvekili adaylarının seçileceği" iddiası için Elitaş,"Şuan bir milletvekili istifa ederse onun görev yeri boş kalır. Bu YSK'nın kararının farklı yorumlanması ile ilişkili bir durum. Yanlış yorumlamadan kaynaklanıyor" dedi.