AK Parti'den Kaşıkçı açıklaması! "Her şey zaten ortaya çıktı"

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Usta, Cemal Kaşıkçı olayı hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 20 Ekim 2018 11:39

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya'da gazetecilerin Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne dair, “Suudi yetkililerin bu olayı, bu noktaya gelmeden daha önce açıklaması daha kıymetli olurdu. İş zaten döküldükten sonra mecbur kalıp bu açıklama yaptılar” açıklamasını yaptı.

“Her şey zaten ortaya çıktı”

Leyla Şahin Usta, Cemal Kaşıkçı’nın dünya kamuoyuna mal olmuş değerli bir gazeteci olduğunu, aslında 2 Ekim'de kaybolduğu günden itibaren hayatından endişe edilmeye başlandığını, süreç ilerledikçe de artık kendisinin yaşamadığı noktasındaki kanaatlerin kesinleştiğini, Türk yetkililerinin savcılığının, adliye ve emniyet mensuplarının yaptığı kovuşturma neticesinde zaten birtakım delillere ulaşıldığını, Suudi yetkililerin bu olayı, bu noktaya gelmeden daha önce açıklaması daha kıymetli olacağını, iş zaten ortaya döküldükten sonra mecbur kaldılar ve böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldıklarını, çünkü her şey zaten ortaya çıktığını, bütün delilleri ile yakında açıklanacağını söyledi.

"Üzücü bir olay, olmaması gereken bir olay”

Suudi yetkililerin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında tek başına davrandıklarının kendisine inandırıcı gelmediğini belirten Usta, şöyle dedi:

"Üzücü bir olay, olmaması gereken bir olay. Bir insanın kimliği, dini, dili, ırkı ne olursa olsun oraya bir iş için girmiş bir insanın katledilerek oradan çıkmamış olması çok üzücü bir şey. 2018 yılında dünyanın gözünün önünde böyle bir şey yapılıyor olması, aslında hala uluslararası alanla güvenlik boyutunda ne derecede tehditlerin yaşandığı görüyoruz. Suudi yetkililerinin bu işi tek başlarına yaptıkları bana çok inandırıcı gelmiyor. Bu noktada açıklamalar gelecektir. Değerli bir gazeteciydi. Sadece Suudi Arabistan için değil insanlar ve mazlumlar için çok daha fazla katkı verebilecek bin insanın bu şekilde katledilmiş olması çok üzücü. Evlilik belgesi almak için gelen bir insana bir komplo kurulmuş gibi görülüyor. İnşallah bu son olur. Bizim göstermiş olduğumuz dirayet sonucunda Suudi Arabistan bu olayı açıklamak zorunda kalmıştır. 2018 dünyasında bütün dünya için büyük bir ayıptır bu. Bu sadece Suudi Arabistan'ın değil, aslında bütün bu olayda dahil olan tüm ülkelerin ayıbıdır diye düşünüyorum."

“Burada uluslararası hukuk ve kuralları işliyor”

"Bu iş üzerinden Türkiye'ye bir pay çıkarmaya çalışanlara da böyle bir şeye yeltenmemelerini söylüyorum" diye sözlerini sürdüren Leyla Şahin Usta, şunları kaydetti:

"Bu olay Suudi Arabistan Konsolosluğu içinde, kendi sınırlarında içinde olduğundan bizim oraya hiçbir şekilde müdahil olamayacağımızı herkes çok iyi biliyor. Burada uluslararası hukuk ve kuralları işliyor. Biz de Türkiye olarak bu kurallar neyse onu yerine getirmiş bir ülkeyiz. İstanbul'da olması tabii ki üzücü bir olay. Ama dediğim gibi buradan Türkiye üzerine bu konuyla ilgili yanlış bir algı oluşturmaya çalışanlara da fırsat vermeyeceğiz. Bu İngiletere'de, Amerika'da, Fransa'da veya Almanya'da olabilirdi. Türkiye bu konuda çok ciddi bir irade ortaya koyarak Suudi Konsolosluğu'na girerek bütün inceleme ve araştırmaları yapıp delilleri ortaya çıkarmıştır. Olayın aydınlatılması ve gerçeğin ortaya çıkartılmasında Türkiye çok ciddi ve başarılı bir operasyon gerçekleştirmiştir. Ne olursa olsun ne şekilde olursa olsun; öldürüldü mü, öldürüldü. Sonuç değişmiyor. Tabii ki Suudi Arabistan kendisini savunmak için birtakım açıklamalar yapacaktır. Ama gerek adli tıp raporları gerekse yapılan incelemeler hepsini tek tek ortaya koyacaktır."