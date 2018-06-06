AK Parti'den Kandil operasyonu açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ünal, TSK'nın Kandil'e doğru ilerlediğini ve operasyonların mart ayında başladığını söyledi.

Güncellenme 06 Haziran 2018 17:35

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Türk ordusunun Kandil'e doğru ilerlediğini, CHP'lilerin 'Seçime 16 gün kala Kandil'e niye operasyon yapıyorsunuz?' dediğini, Kandil'e operasyonun mart ayında başladığını söyledi.

Ünal, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kandil'e yönelik operasyonuyla Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da huzur ortamının oluştuğunu söyledi.

Ünal, "Şimdi Kandil'e doğru ordumuz ilerliyor. CHP'liler 'Seçime 16 gün kala Kandil'e niye operasyon yapıyorsunuz?' diyorlar, adamın Kandil'e mart ayında başlayan operasyondan haberi yok" dedi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nı halledince hemen Irak'a döndüklerini hatırlatan Ünal, amacın buradaki terör kaynağını kurutmak olduğunu, Afrin'e gidersin ana muhalefetin 'Afrin'e' girme diyeceğini, Kandil'e yönelirsin 'Bu bir seçim yatırımı' dediğini, söyledi.

Ünal, "Amerika'dan bir yetkili beni aradı' diyor bana 'Sizinkiler bu FETÖ ile ilgili iade talebini yapmadılar. Biz de diyoruz ki gelin evrakları inceleyelim. Bu kadar açık ve samimiyiz. Evrakları incelemeye iki CHP'li gidiyor. Daha evrakları incelemeye gittiği gün CHP Grup Başkanvekili açıklama yapıyor 'Evraklar Sayın İnce ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu doğrular nitelikte. 'Siz kiminle berabersiniz. Allah aşkına bunlara ülke emanet edilir mi?" dedi.