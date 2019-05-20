AK Parti'den İstanbul'u "neden kaybettik" açıklaması!

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekinci, partisinin büyükşehirlerde neden başarılı bir oy potansiyeli yakalayamadığına dair açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 20 Mayıs 2019 14:55

31 Mart yerel seçimlerini yorumlayan AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Azmi Ekinci, partisine yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

31 Mart seçimlerine ilişkin Star Gazetesi'nden Fadime Özkan'a konuşan Ekinci, 'Beka ve Kürdistan'a gidin' söyleminin HDP seçmenini küstürdüğünü ve seçimi kaybettirdiğini söyledi.

“HDP tabanı tümüyle o tarafa kaydı”

23 Haziran'da her şeyin yoluna gireceğini düşündüğünü ifade eden Ekinci "HDP oyları İmamoğlu'na nasıl gitti? " sorusuna şöyle yanıt verdi;

"Bizim beka konusundaki sert söylemlerimizle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın terörle irtibat ve iltisak halinde bulunan HDP üst düzeyleri için söylediği ''Teröristsiniz, beğenmiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var, oraya gidin'' cümlelerinin alınıp manipüle edilmesiyle HDP tabanının hemen hemen tümüyle o tarafa kayması…"