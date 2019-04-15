AK Parti’den İstanbul seçimleriyle ilgili suç duyurusu

AK Parti, Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü Emel Kaplan, sandık kurul başkanı ve üyeleri ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunarak kamu davası açtı.

Güncellenme 15 Nisan 2019 09:50

AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı, İstanbul Maltepe'de usûlsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü Emel Kaplan, sandık kurul başkanı ve üyelerinin birçok suça imza attığı ifade edildi. Yeni Şafak'ın haberine göre Kaplan'ın kendisine verilen görevi 298 Sayılı Kanunun 139. Maddesi ve Türk Ceza Kanununun 257. Maddesi kapsamında kasten kötüye kullandığı belirtildi. Görevi kötüye kullanmanın sonucunda ortaya çıkan sonuçların seçimlerin sonucuna doğrudan tesir ettiği vurgulandı.

962 kişi il dışından

AK Parti'nin dava dilekçesine göre 31 Mart günü Maltepe'de, İstanbul dışında ikamet eden 962 kişi görev yaptı. Kanuna aykırı olarak sandık başkanı ve sandık kurulu üyesi olarak görev yapan bu kişilerin isimleri delilleriyle birlikte ortaya konuldu. Hakkari'de görevli asker A.O, Samsun Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü H.İ, Ankara Altındağ ilçesinde yönetmen olan S.A, Bolu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan A.Ö. ve Bursa'da özel bir şirketin müşteri temsilcisi B.Ö. 962 kişiden sadece birkaçı. Dilekçede ismi verilenlerin, yasaya aykırı olarak İstanbul'un Maltepe ilçesinde ikamet etmedikleri halde görevlendirilerek sandık kurulları oluşturdukları belirtildi.

Savcı sizi çağırırsa...

Maltepe 1. Seçim Kurulu'nun seçim günü sandık başında görev yapacak kamu görevlilerinin isim listesini istediği de anlaşıldı. Maltepe Kaymakamlığı 1093 sandık için ilçe hudutları içerisinde görev yapan 3 bin 101 kamu görevlisinin listesini çıkarttı. Ancak ilçe seçim kurulu kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından usûl ve yasaya aykırı olarak 962 kişiyi başka il ve ilçelerden getirerek seçim günü görevlendirdi. İddiaya göre Maltepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü Melih Morsümbül, 962 sandıkta yasaya aykırı olarak görev yapan kişileri arayıp onları 'savcılık tarafından ifadeye çağrıldıklarında dikkatli olmaları gerektiği' yönünde uyardı. Morsümbül, aradığı kişilere "Bizi belediye yönlendirdi demeyin; biz kendimiz şahsen başvurarak sandıklarda görev aldık deyin" şeklinde talimat verdi.

Seçim değil aile toplantısı

AK Parti dilekçesinde, Maltepe'deki sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerin birçoğunun birbiriyle yakın akrabalık bağının olduğuna yer verildi. 1173 No'lu sandıkta görev yapan K.D'nin, 1174 No'lu sandıkta görev yapan C.D'nin babası olduğu bilgisi aktarılırken, 1175 No'lu sandıkta görev yapan G.D'nin ise K.D'nin eşi ve C.D'nin de annesi olduğu kaydedildi. Maltepe ilçesindeki sandıklarda görev yapan 116 sandık başkanı ya da görevlisinin karı-koca, evlat, kayınpeder, amca, yeğen, dayı ya da teyze gibi yakınlık derecesinde akraba oldukları tespit edildi.

Sayım 2. kez iptal

Yüksek Seçim Kurulu kararıyla oyların tamamının yeniden sayıldığı Maltepe'de sayım işlemi dün gece tekrar durduruldu. YSK, CHP’lilerin oldu bittisiyle oluşturulan 10 yeni sayım kurulunun yaptığı sayımları ve sonuçlarını iptal etti. Sayım kurulları tekrar 2’ye düşürülürken, sonradan eklenen 10 kurulun yaptığı sayımın tekrarlanması kararlaştırıldı. Dün itibariyle 1089 sandıktan 742 sandığın sayımı tamamlanmıştı. CHP'lilerin itirazıyla sayım kurulları 12'den 2'ye düşürülmüş ve bu nedenle işlemler yavaşlamıştı. Önceki gün ise kurul sayısı yeniden 12'ye yükseltilmişti.